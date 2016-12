Prefeitura divulga o abre-e-fecha do ano novo

Em decreto assinado no dia 22 de dezembro, o prefeito Gustavo Fruet estabeleceu recesso nos dias 28, 29 e 30 de dezembro nas repartições públicas da Administração Direta do Município. De acordo com o documento, os serviços considerados essenciais serão mantidos pelos órgãos da Administração Municipal, sendo que algumas secretarias funcionarão em escala de trabalho dos servidores.

Na semana do Ano Novo, as 110 unidades básicas de saúde de Curitiba funcionam normalmente até quinta-feira, conforme o horário de cada equipamento. Não haverá expediente na sexta-feira. Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Vão funcionar normalmente, durante 24 horas, todos os dias.

O transporte coletivo funciona com horário de dia útil até sexta-feira; horário de sábado no dia 31 e horário de domingo no dia 25. Na Urbs não haverá expediente na sexta-feira . Até a quinta-feira funcionamento normal, das 8 às 14 horas.

O Zoológico abre de 28 a 30 de dezembro, das 9 às 17 horas. Dias 31de dezembro e 1 de janeiro, das 10 às 16horas. Fechado às segundas-feiras, inclusive na segunda 2 de janeiro.

Coleta e limpeza pública. De 28 a 30 de dezembro a coleta domiciliar estará funcionando normalmente. Sábado setores diurno: normal, setores noturno: apenas no Centro. Dia 1 de janeiro, não haverá expediente.

O Mercado Municipal de Curitiba funciona de hoje a quinta das 7 às 18 horas, na sexta atendimento das 7 às 20 horas e no sábado o atendimento das 7 às 16 horas. Domingo e segunda, fica fechados.

Bancos não abrem na sexta-feira, tradicionalmente apenas para serviços internos.