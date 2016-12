Nas rodovias estaduais que ligam ao Litoral do Estado foram registrados nove acidentes, dois feridos, 41 testes etilométricos, três autuações pelo Art. 165 e três pelo Art. 306, além de 26 veículos retidos por alguma irregularidade, 714 imagens de radar e 194 autuações no geral. Não houve registro de mortes e nem de atropelamentos. Nesta região, o dia no qual ocorreram mais acidentes foi a sexta-feira com cinco casos. Já o domingo foi o dia com maior número de testes etilométricos (35), de imagens de radar com 281, de autuações no geral (96) e de veículos retidos (17). Se comparado com o mesmo feriado em 2015, o número de acidentes caiu de 10 para nove neste ano (-10%), o de feridos diminuiu de três para dois em 2016 (-33,33%), assim como os dados de imagens de radar que caíram 758 para 714 neste ano (-5,80%).