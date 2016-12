No dia mais quente do ano, Curitiba assou aos 33,4ºC

Com o calor recorde , ontem, na Grande Curitiba, as cavas ficaram cheias (foto: Franklin de Freitas)

Nesta segunda-feira (26) fez muito calor em Curitiba. Na verdade, fez calor como em nenhum dia deste ano. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a Capital marcou máxima de 33,4ºC no meio da tarde, a maior deste ano. Municípios vizinhos também sofreram com o calor. Pinhais teve máxima de 34ºC. O calor foi intenso em todo Paraná, inclusive com algumas cidades litorâneas registrando valores acima dos 38°C — Antonina e Guaraqueçaba. O verão começou na semana passada.

E para esta terça (27) é aguardado mais um dia de muito suor para o curitibano e o paranaense. Praticamente todas as cidades do Estado terão marcas acima dos 30ºC. Em Curitiba, a previsão é de máxima de 31ºC e mínima de 18ºC. Ou seja, o clima abafado começa ainda pela manhã. Pouca chuva foi observada, ontem, o que ajudou a elevar as temperaturas.

Esse calor mais forte, contudo, deve dar uma trégua a partir de quarta-feira (28), quando as temperturas máximas têm uma leve queda. Em Curitiba a previsão é de oscilação entre 29 e 27 graus de amanhã até a sexta-feira (30). Já a previsão de longa data do Climatempo, mostra que Curitiba vai passar a virada do ano com temperaturas acima dos 30ºC.

Interior

No interior do Paraná as temperaturas esperadas para hoje também ficam muito altas. No Noroeste, a máxima chega aos 35ºC. No Norte Pioneiro, na divisa com São Paulo e no Oeste, ao longo do Lago de Itaipu, os termômetros podem marcar 34ºC. Na parte mais central do Paraná, máximas na casa dos 33ºC. Até mesmo o Sul do Estado deve ter um dia de muito calor hoje.