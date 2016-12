Litoral tem primeira morte por afogamento

A Operação Verão no Litoral do Estado registrou no fim de semana a primeira morte por afogamento da temporada. O caso aconteceu por volta das 19 horas de domingo, em Guaratuba. A vítima, um homem de 50 anos, foi encontrada totalmente submersa em parada cardiorrespiratória e encaminhada ao Hospital com vida. “O óbito ocorreu depois, o que chamamos de afogamento secundário”, explica a porta-voz do Corpo de Bombeiros no Verão Paraná 2016/2017 tenente Virgínia Maria Zambrim Turra.

“Tivemos duas situações de óbito no Litoral, um de mau súbito na areia em Matinhos (que não entra na estatística de morte por afogamento) e outra de afogamento em Guaratuba (esta registrado). Notamos um aumento significativo no número de pessoas durante o Natal, mas o Corpo de Bombeiros está preparado para dar atendimento ao banhista na areia e também via 193 em diversos tipos de situações durante todo o verão”, explica a tenente.

Em apenas três dias, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná fez 118 atendimentos a situações de pré-hospitalares, acidentes de trânsito, incêndios, crianças perdidas, resgates aquáticos/afogamentos e envenenamentos por água-viva em todo o Litoral do Estado, além de 980 advertências e 2.661 orientações entre sexta-feira e domingo.