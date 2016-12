Temporais não estão descartados para esta terça-feira

Uma frente fria avança do Rio Grande do Sul em direção aos demais Estados do Sul do País. O sistema não chega organizado ao Paraná, mas encontra um ambiente bastante quente e com índices elevados de umidade, ou seja, aumenta bastante o risco de temporais em boa parte das regiões paranaenses — com menor condição no Noroeste e no Norte Pioneiro. Além de chuvas fortes, há previsão de bastante raios em alguns pontos, com possibilidade também de rajadas de vento e até mesmo precipitação de granizo.

Amanhã, o tempo deve ficar abafado no Paraná. A massa de ar que predomina na região é quente e com altos índices de umidade, ou seja, condição favorável novamente para áreas de chuva preferencialmente a partir da tarde. Risco de temporais é maior nas cidades mais próximas de Santa Catarina, isso porque o eixo da frente fria continua atuando mais ao sul.