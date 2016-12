Qual a quantidade de água deve ser ingerida em dias de calor?

Quem sua muito em exercícios físicos ou mora em locais muito quentes precisa beber mais água. A quantidade de água perdida com a sudorese pode ser medida diariamente comparando com o próprio peso, antes e depois do treino. Cada meio quilo a menos na balança corresponde a 480 a 500 ml de suor e a mesma quantidade deve ser reposta com água

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, quem faz exercícios deve tomar de 250 a 500 ml de água duas horas antes do exercício. Durante o exercício, o recomendado é tomar água logo no início e a cada 15 ou 20 minutos. O volume varia de acordo com a quantidade de suor e pode ser de 500 ml a 2 litros

Água ingerida de mais normalmente não faz mal. Pessoas saudáveis são capazes de eliminar o excesso de água sem causar desequilíbrio de minerais como sódio e potássio no corpo. Por esse motivo, não existe um limite máximo de consumo de água. No entanto, a chamada toxicidade aguda à água pode acontecer quando grandes quantidades de água são ingeridas em um curto de tempo. Nesse caso, é excedida a velocidade com que o rim consegue filtrar, que é de 0,7 a 1 litro por hora. Isso não quer dizer que você não pode beber mais de 700 ml de água por hora, pois grande parte da água que você bebe é usada em processos do corpo, como a produção de suor e volume sanguíneo