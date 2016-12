Com o calor recorde ontem, na Grande Curitiba, as cavas ficaram cheias (foto: Franklin de Freitas)

Como acontece sempre que as temperaturas ficam altas, as cavas da Região Metropolitana acabam sendo procuradas por quem quer se refrescar. “As cavas locais não são regiões próprias para banho e pesca ou para a prática esportiva sem autorização. Por isso, devem ser evitadas”, adverte a Defesa Civil em suas campanhas de segurança. Normalmente são jovens que se arriscam. O perigo é que as cavas têm fundo irregular, podendo atingir 10 metros de profundidade em alguns trechos. Lodo e buracos são verdadeiras armadilhas para quem desobedece e invade as águas dos parques municipais. Em Curitiba, as regiões de cavas têm placas alertando sobre a proibição. Até outubro, 36 pessoas já haviam morrido afogadas no Paraná. A maior parte nos meses de calor. Por isso, com a chegada das temperaturas mais elevadas, o alerta para maiores cuidados. No ano passado, em igual período, 40 pessoas morreram afogadas no Estado. Também de janeiro até ontem, os Bombeiros realizaram 726 socorros a vítimas de afogamento.