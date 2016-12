Prisão de pedófilo expõe problema no Paraná: são 5 casos a cada 2 dias

O delegado Demétrio Gonzaga, do Nuciber: "Há pelo menos dois anos ele fazia a busca por esse material na rede e deixava disponível na internet" (foto: Franklin de Freitas)

Policiais civis do Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber) prenderam na manhã de ontem um homem de 38 anos acusado de pedofilia. De acordo com Demétrius Gonzaga, delegado do núcleo, o suspeito foi preso em flagrante por buscar e distrituir pela internet material pornográfico com crianças e adolescentes. Ainda não se sabe, contudo, se ele “apenas” buscava e redistribuía esse material ou se também teria produzido algo.

“Há pelo menos dois anos ele fazia a busca por esse material na rede e deixava disponível na internet. Ele tem um volume significativo de imagens, sabemos que tinham mais de mil arquivos, mas esse número pode chegar a centenas de milhares envolvendo crianças de 10, 11 anos. Entre essas imagens estão cenas de crianças sendo induzidas a se despirem na frente das câmeras e outras mais grotescas em que as crianças são forçadas a ter relações sexuais com adultos”, afirmou o delegado do Nuciber.

A prisão aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar que resultou no flagrante. Foram apreendidos um notebook, dois celulares e diversos CDs e DVDs com material pornográfico infantil. Quando foi abordado, o suspeito estava baixando material e deixando disponível para outras pessoas acessarem.

O caso do suspeito de 38 anos, contudo, está longe de ser uma exceção no Paraná. Segundo informações do Datasus, do Ministério da Saúde, o Paraná registra uma média de cinco casos de pedofilia a cada dois dias. Além disso, entre 2009 e 2014, último ano com dados disponíveis, o número de ocorrências disparou 249%, saltando de 351 episódios de violência sexual (0,96 por dia) para 1.225 (3,4 por dia).

O crime mais comum que chega ao sistema é o estupro, que entre 2009 e 2014 registrou um total de 3.231 ocorrências (786 apenas em 2014). Em seguida aparecem os casos de assédio sexual, atentado violento ao pudor, exploração sexual e, finalmente, pornografia infantil.

Apesar do grande volume de notificações, os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Paraná pode ser muito maior. É que muitos cuidados não identificar a violência ou mesmo, quando descobrem, acabam não denunciando a situação.

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2009: 351 (0,96 caso por dia)

2010: 496 (1,4 casos por dia)

2011: 695 (1,9 casos por dia)

2012: 1.310 (3,6 casos por dia)

2013: 1.643 (4,5 casos por dia)

2014: 1.225 (3,4 casos por dia)

TOTAL: 5.720 (2,6 casos por dia)

AGRESSOR

Amigo/conhecido: 29,9%

Desconhecido: 23,6%

Pai: 14,3%

Padrasto: 12,6%

Mãe: 5,7%

Namorado: 5,4%

Irmão: 3,9%

Outros: 4,6%