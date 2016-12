Na maioria dos casos, o agressor é conhecido

SAIBA MAIS Prisão de pedófilo expõe problema no PR: são 5 casos a cada 2 dias

Na maior parte dos casos de violência sexual contra criança ou adolescente, o agressor é alguém muito próximo. Na maior parte dos casos (29,9%) o suspeito é um amigo ou conhecido da vítima. Em seguida aparecem pessoas desconhecidas, com 23,6%.

Depois disso, a lista traz praticamente apenas parentes próximos. Enquanto o item “outros”, que inclui patrão/chefe, policial ou agente da lei e cuidador, entre outros, responde por 4,6% dos registros, pais e padrastos representam, respectivamente, 14,3 e 12,6% das ocorrências. Mãe (5,7%), namorado (5,4%) e irmão (3,9%) completam a lista.

De acordo com o delegado Demétrius de Oliveira, e como também tratam de demonstrar os números do Datasus, episódios como o registrado ontem são mais comuns do que muitos podem imaginar. Por isso, alerta o policial, os pais precisam estar cientes do perigo ao deixar uma criança ou adolescente sozinho com uma tecnologia que permite a exibição de imagens e relacionamentos com pessoas desconhecidas.

Um dos conselhos do delegado é não permitir aos jovens que coloquem senha no telefone e no computador. Segundo ele, “os filhos não têm maturidade para saber a intenção daquele com quem se está conversando”. Por isso, “os pais precisam monitorar o uso dessas tecnologias antes que a polícia precise intervir”.