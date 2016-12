Carro ficou pendurado na ponte do Rio Palmital

Três pessoas de uma mesma família que sofreram um acidente de trânsito foram socorridas por policiais do setor de inteligência do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM) na noite de sábado, na rodovia João Leopoldo Jacomel, em Pinhais. O carro onde elas estavam ficou pendurado numa ponte quando os policiais chegaram ao local e fizeram o resgate. Todos os ocupantes do carro passam bem.

De acordo com as informações repassadas pelo 6º CRPM, a equipe patrulhava pela rodovia quando avistou o carro pendurado na ponte sobre o Rio Palmital com os três ocupantes presos pelo cinto de segurança. Os militares estaduais atenderam os pedidos de socorro das vítimas. Havia risco do carro cair no rio e provocar ao afogamento dos envolvidos, ou até mesmo ocorrer um incêndio, pois parte dos dispositivos elétricos ainda funcionavam.

Todos foram retirados do veículo e foram amparados pelos policiais e receberam os primeiros atendimentos da equipe do Siate. De acordo com os dados da ocorrência repassados pelo 6º CRPM, o acidente teria ocorrido quando o motorista desviou de um cachorro que passava pela rodovia e acabou colidindo na ponte. Houve apenas danos materiais e todos passam bem.