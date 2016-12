PRF flagra motorista de ônibus bêbado

No início da madrugada de ontem, após denúncia de um passageiro de que o motorista que dirigia o ônibus em que ele viajava, estava com sinais de embriaguez, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram o veículo. Através do teste do bafômetro, foi constatada a embriaguez e solicitada a troca do motorista, que seguiu viagem. O ônibus fazia a linha Londrina-Curitiba. A abordagem aconteceu por volta das 0h54, em Apucarana, na BR-376.

Em razão disso, a empresa foi acionada para realizar a troca do profissional, sendo que o novo motorista foi submetido ao teste e liberado para seguir viagem até Curitiba. Ele foi autuado administrativamente por dirigir sob a influência de álcool, em R$ 2.934,70 e terá seu direito de dirigir suspenso por um ano. Ele não foi preso.