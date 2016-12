Salas são depredadas e furtadas em ocupação da UFPE

JOÃO PEDRO PITOMBO SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Depois de dois meses ocupados por estudantes, prédios da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) foram encontrados depredados, pichados e com objetos furtados em vistoria realizada na última sexta-feira (23). No mesmo dia da vistoria, dois professores da universidade foram agredidos por estudantes que discordaram do novo calendário acadêmico aprovado pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão e tentaram impedir a saída dos professores da sala onde ocorria a reunião. As depredações ocorreram no Centro de Filosofia e Ciências Humanas e no Centro de Artes e Comunicação da universidade. Segundo a Reitoria, foram encontradas pichações com xingamentos em paredes e portas, além de arrombamentos em salas de aula e de professores, com destruição de móveis e equipamentos. Nos outros seis prédios da universidade, que também foram ocupados por estudantes, não foram constatados danos. Os estudantes ocuparam a universidade em outubro, em protesto contra a PEC do Teto, que estabelece limites de gastos do governo federal nos próximos 20 anos. Deixaram a universidade na quinta-feira (22). Entre as salas depredadas está a do professor do curso de filosofia Rodrigo Jungmann. Em uma rede social na internet, o professor postou fotos da sala, com estantes quebradas e livros destruídos. Há pichações na parede da sala com as expressões "burguês de merda" e "Stalin matou pouco", numa referência ao ditador russo Josef Stálin. Jungmann é conhecido por seu posicionamento político de direita. A reportagem não conseguiu contato com o professor nesta segunda-feira (26). Na internet, ele postou as fotos afirmando que um "bando de comunistas" não o vão calar. Também afirmou que vai processar quem depredou a sala e que vai "bater na esquerda com o triplo de força". Em nota, a reitoria da UFPE informou que vai instaurar duas comissões de inquérito administrativo "para apurar os danos ao patrimônio público e furtos" ocorridos nas dependências da universidade. Também informou que vai "tomar as medidas judiciais cabíveis para evitar novos casos de ocupação" de prédios da instituição. AGRESSÕES A UFPE também vai apurar a agressão a dois professores na última sexta-feira (23), durante a Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão realizada para ajustar o calendário acadêmico. Segundo a reitoria, treze estudantes que participaram das ocupações em prédios da Universidade compareceram como convidados à reunião. Parte deles discordou da aprovação pelo Conselho do reinício das aulas em 9 de janeiro e bloqueou a porta do auditório da Reitoria para evitar a saída dos conselheiros. Um dos professores tentou sair e foi agredido pelos estudantes. Outro docente interferiu e também sofreu agressão. Os nomes dos professores não foram divulgados.