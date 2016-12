Acidente deixa um morto e dois feridos graves na Régis na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas gravemente em um acidente na rodovia Régis Bittencourt, no km 359, em Miracatu (Grande São Paulo), por volta das 19h30 desta segunda-feira (26). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu na pista sentido São Paulo da via e envolveu um caminhão, uma carreta e uma camionete. Com o impacto da batida, houve vazamento de produto perigoso. Uma pessoa morreu no local do acidente e duas pessoas ficaram feridas gravemente. Elas foram levadas a hospitais da região. A rodovia foi liberada por volta da 1h desta terça-feira (27).