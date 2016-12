Presídio de Franco da Rocha tem fuga de 27; seis foram recapturados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, registrou na madrugada desta terça (27) a fuga de 27 detentos. Desses, seis já foram recapturados. A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) informou que os presos serraram as grades e conseguiram pular o muro da unidade de regime semiaberto por volta das 3h. Segundo a secretaria, as unidades de regime semiaberto, por determinação da legislação brasileira, não possuem vigilância armada nem são cercadas por muralhas. Dos 27 foragidos, seis já foram recapturados pela Polícia Militar e por agentes penitenciários que trabalham no local, com ajuda da Guarda Civil Municipal. Segundo a pasta, os presos recapturados voltarão ao regime fechado. No regime semiaberto, os presos saem para trabalhar e estudar externamente, com autorização judicial. A secretaria disse ainda que os foragidos não obtiveram o benefício da saída temporária de Natal, o indulto natalino. O benefício é voltado tanto a presos brasileiros quanto estrangeiros que não tenham sido condenados por crimes hediondos e por crimes como tortura ou terrorismo. O indulto de Natal é definido com base na manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Este ano, o indulto teve critérios mais rígidos para crimes violentos. "Pela primeira vez, nós separamos: de um lado, os crimes sem violência ou grave ameaça, e, de outro lado, crimes com violência ou com grave ameaça à pessoa. Quando todos os indultos anteriores, pouco importava isso. Na verdade, era o tamanho da pena só [que importava], sem fazer essa divisão", disse Alexandre de Moraes (Justiça) durante cerimônia na semana passada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. OUTRA FUGA No dia 17 de outubro, 55 presos fugiram do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 1 (HCTP1) de Franco da Rocha. O clima no entorno do HCTP1 FOI de relativa tensão após a fuga em massa dos presos. A todo momento, carros da SAP, da Polícia Militar e de ambulâncias passavam em alta velocidade na estrada em frente ao local -há sete unidades prisionais no município de 147 mil habitantes. Os presos recapturados foram transferidos para outras unidades da região, uma vez que parte das instalações foi consumida pelo fogo no motim. FUGA EM MASSA No dia 29 de setembro, Jardinópolis (a 329 km de SP, também na região norte do Estado), 470 detentos fugiram do Centro de Progressão Penitenciária local, após um motim em protesto à superlotação do local. Designado a abrigar 1.080 presos em regime semiaberto, o CPP tinha 1.861. Um dia depois, houve uma nova rebelião no centro de ressocialização de Mococa (a 274 km de São Paulo), no norte do Estado. Segundo o relato oficial, após um dos presos ser flagrado com drogas, internos do centro atearam fogo em colchões e impediram a saída de dois funcionários de uma ala da unidade, tornando-os reféns.