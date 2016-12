Turquia julga supostos envolvidos na tentativa de derrubar presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começou nesta terça-feira (27), em Istambul, o primeiro julgamento de supostos participantes no golpe de Estado frustrado de 15 de julho, na Turquia. No tribunal, 29 policiais são acusados de desobedecer ordens para proteger o palácio presidencial, segundo a agência estatal Anadolu. Promotores querem penas de prisão perpétua para 21 dos acusado, por "tentativa de derrubar a ordem constitucional e o governo", e de 15 anos de prisão para os outros oito, por "associação à organização terrorista armada". As primeiras audiências devem durar quatro dias, de acordo com a Anadolu. A imprensa está proibida de entrar no prédio com câmeras e outros equipamentos. A segurança no tribunal de Silivri foi reforçada por grande aparato policial. Desde a tentativa de derrubada do presidente Tayyip Erdogan, cerca de 40.000 pessoas foram presas no país. EXPURGO A tentativa de golpe de 15 de julho, que contou com tanques e helicópteros e quase teve sucesso, deixou mais de 270 mortos. Erdogan tem sufocado o país desde então, em um cenário de constante piora das liberdades civis, levando a atritos com a União Europeia. Mais de 100.000 pessoas, incluindo militares, policiais, funcionários públicos e do setor privado, foram demitidas ou suspensas. Especialistas ouvidos recentemente pela Folha de S.Paulo preocupavam-se que o ambiente de perseguições leve a uma fuga de cérebros. Ademais, as milhares de detenções causam a discriminação de determinados setores sociais.