Com contrato até 2020, Henrique Dourado tem propostas para deixar o Fluminense

BRUNO BRAZ SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O investimento foi pesado e o retorno ficou aquém das expectativas. Com contrato até 2020, Henrique Dourado deverá ter seu destino longe das Laranjeiras na próxima temporada. O atacante, que ganhou o apelido de Ceifador por conta de suas comemorações, tem recebido propostas, e a tendência é que o Fluminense realize uma transação por empréstimo. De acordo com o site Globoesporte.com, Bahia, Sport e Chapecoense são alguns dos clubes interessados em seu futebol. Henrique Dourado foi comprado pelo clube das Laranjeiras por R$ 6 milhões após se destacar no Vitória de Guimarães, de Portugal. Em 2016, disputou 14 partidas no Campeonato Brasileiro e fez apenas dois gols. Outro atacante que já deixou as Laranjeiras foi o veterano Magno Alves, que retornou ao Ceará. Em compensação, o Fluminense tem negociações avançadas para o setor com o argentino Barcos, que fez sucesso por Palmeiras e Grêmio e está no Vélez Sarsfield, da Argentina. Outros jogadores que estão fora dos planos da diretoria são o zagueiro Gum, o lateral esquerdo Giovanni, o lateral direito Wellington Silva, o volante Pierre, o meia Danilinho e o atacante Osvaldo. Gum tem propostas do Trabzonspor e Besiktas, ambos da Turquia.