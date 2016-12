Corinthians avança em conversas e tenta compra de goleador do Brasileiro

DASSLER MARQUES E RICARDO PERRONE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante William Pottker, 23 anos, voltou à pauta do Corinthians nos últimos dias. Por meio dos representantes do atleta, a Ponte Preta e a direção corintiana conversaram sobre possibilidades desde a semana passada para que o goleador do Campeonato Brasileiro possa ser vendido para a equipe do Parque São Jorge. As partes veem com otimismo a chance de o negócio ser realizado. Com contrato até 2019 e dona de 100% dos direitos econômicos de Pottker, a Ponte Preta pode vender apenas uma fatia do atacante para o Corinthians. A discussão entre as partes ocorre justamente em cima de percentuais e valores que fiquem ao alcance do caixa corintiano, que não é alto em 2017, e também permitam à Ponte ter lucro em uma futura negociação do jogador. Treinador efetivado do Corinthians para 2017, Fábio Carille já aprovou a contratação de Pottker e discutiu possibilidades para a utilização do jogador na equipe que jogará na temporada que vem. Entre as características que agradam está a versatilidade do atacante: ele atua como centroavante ou como ponta, o que permitiria atuar ao lado ou no lugar de Jô, camisa 9 adquirido. Ter dois jogadores para o centro do ataque é uma meta da direção para o ano que vem -conversas por Leandro Damião, do Flamengo, também já ocorreram. Já o nome de Pottker é discutido dentro do Corinthians há mais tempo. No Paulista de 2016, ele foi destaque com a camisa do Linense e chegou a ser oferecido à direção corintiana, que optou por não avançar em negociações após reuniões internas. A Ponte, então, executou a compra do jogador e teve nele um de seus expoentes no último Brasileirão, com 14 gols marcados. À reportagem, Vanderlei Paiva, presidente da Ponte Preta, disse não recebido oferta do Corinthians por Pottker. Disse, porém, que o clube está aberto a ouvir equipes interessadas. Outros clubes já demonstraram interesse em Pottker, especialmente o Santos. As chances do Corinthians, segundo quem participa das tratativas, são bem maiores nesse momento.