Saiba como vai ser a festa de Réveillon no Litoral do Paraná

(foto: Divulgação)

A Prefeitura de Matinhos, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, definiu a programação para o Reveillon 2017. Serão três pontos de queima de fogos, na praia, com duração de 15 minutos, além disso, haverá dois Trios - Elétricos com Shows populares.

Serão três shows pirotécnicos, com início previsto às 00h00 do dia 01 de janeiro de 2017.Um na Praia Brava de Caiobá - Av. Atlântica em frente a Rua Alvorada, outro na Praia Brava de Caiobá - Av. Atlântica em frente a Rua Londrina e um terceiro no Mirante das Pedras (Pico de Matinhos).

A festá contará ainda com trios elétricos, com início previsto para às 21h do dia 31 de Dezembro de 2016 e término às 02h de 01 de Janeiro de 2017. Um no Balneário Caiobá - Avenida Atlântica esquina com a Rua Alvorada e outro no Balneário Praia Grande – Avenida Atlântica.