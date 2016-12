Após repatriação, contas públicas voltam ao vermelho em novembro

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de um resultado positivo em outubro devido à repatriação, o setor público (União, Estados e municípios) voltou a registrar deficit em novembro, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (27). O deficit primário foi de R$ 39,1 bilhões em novembro, o pior resultado para o mês desde 2001, quando tem início a série histórica do Banco Central. Com o resultado do mês passado, o deficit acumulado de janeiro a novembro é de R$ 85 bilhões. Em outubro, com a receita da repatriação, o setor público registrou um superavit primário de R$ 39,5 bilhões, o melhor resultado para o mês desde 2001.