Maior empresa de lácteos do mundo quer fechar capital da Parmalat

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A francesa Lactalis, maior empresa de lácteos do mundo, informou nesta terça-feira (27) que está lançando uma oferta para comprar as ações da Parmalat que ainda não detém por 2,80 euros o papel, a fim de fechar o capital do grupo italiano na Bolsa de Milão. Isso significa um valor de 636 milhões de euros, caso a oferta seja bem-sucedida. Em comunicado, a Sofil -veículo de investimento da família Besnier, que controla a Lactalis- informou que a proposta tem como objetivo adquirir uma fatia de 12,26% da Parmalat. Segundo o documento, o preço oferecido inclui um prêmio de 8,5% em relação ao patamar de fechamento dos papéis da Parmalat em 23 de dezembro. O grupo francês assumiu o controle da Parmalat em 2011, através de uma oferta hostil. Desde então, sempre houve tensão com os acionistas minoritários. Um deles, o fundo Amber Capital, fez uma denúncia em 2012 à Promotoria de Parma afirmando haver "sérias irregularidades" cometidas por membros do conselho de administração, acusando-os de ter privilegiado interesses da Lactalis em detrimento do grupo italiano. Em comunicado, o grupo francês afirma que o preço de 2,80 euros por ação, que não foi atingido desde 2011, inclui um prêmio superior a 11% sobre a média dos preços oficiais do último mês e de cerca de 15% sobre a média dos três últimos meses. Em 2015, a Parmalat teve lucro líquido de 147,6 milhões de euros, queda de 28,1% em relação ao ano anterior.