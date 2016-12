Número de mortes no trânsito de Curitiba sobe 10%, veja as cinco ruas com mais acidentes

(foto: Rede News 24 horas)

As mortes em acidentes nas ruas de Curitiba cresceram mais de 10% na comparação entre 2016 e 2015. É o que revela um levantamento do Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran) com dados de janeiro a novembro deste ano. Em 2016, foram 50 mortes registradas no trânsito nas ruas de Curitiba, contra 45 no mesmo período de 2015.

Apesar do aumento no número de mortes, em 2016 os acidentes apresentaram uma diminuição: foram 4.926 neste ano, contra 5.533 em 2015.

O estudo revela ainda as ruas com o maior número de acidentes na capital paranaense. A Avenida Marechal Floriano Peixoto, que começa no Boqueirão e termina no Centro, é a campeã de acidentes, com 91 registros. Em segundo lugar, aparece a Rua Izaac Ferreira da Cruz, no Sítio Cercado, com 70 acidentes.

Em terceiro no ranking aparece a Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres), com 67 casos e em quarto, a Avenida Visconde de Guarapuava com 66 acidentes. A quinta rua com mais acidentes em Curitiba neste ano é a Avenida Silva Jardim, com a soma de 59 acidentes.