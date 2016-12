Corpo de homem aparece boiando na lagoa Rodrigo de Freitas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O corpo de um homem foi encontrado boiando na manhã desta terça-feira (27) na lagoa Rodrigo de Freitas, ponto turístico do Rio, na zona sul da cidade. Segundo a Polícia Civil, estava em estado avançado de decomposição e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para perícia. O homem aparentava ter entre 30 e 40 anos, de acordo com os bombeiros, e ainda não foi identificado. Uma investigação foi aberta na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) para apurar as causas da morte.