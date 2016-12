(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Pelo segundo dia seguido, Curitiba marca temperatura máxima de 33,4ºC, segundo Simepar. Nesta terça-feira (27), o dia já começou com calor e sensação de clima abafado. Os 33,4ºC é a maior marca do ano.

Depois das 17 horas, com a cobertura de nuvens sobre a Capital, a temperatura caiu para as casa dos 27ºC. Ainda segundo a previsão do Simepar, as máximas em Curitiba devem manter-se abaixo dos 30ºC até o sábado (31).