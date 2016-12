Terça-feira: Curitiba tem começo de tarde mais quente que a segunda

Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

A temperatura em Curitiba nesta tarde de terça-feira (27) novamente está alta, a exemplo da segunda, quando a máxima do dia bateu recorde do ano — 33,4ºC. Pouco antes das 14 horas desta terça, a Capital já marcava 32,2ºC. No mesmo horário de segunda os termômetros marcavam 31,1ºC.

A temperatura às 14 horas desta terça em Curitiba era até mais alta que em Londrina e Maringá, cidades tradicionalmente mais quentes que as cidades das regiões Sul e Leste do Estado. Em Londrina fazia 31,3ºC e Maringá 29,9ºC.

Já no Litoral, o calor é bem mais intenso. Em Paranaguá fazia 37,6ºC e em Guaratuba 35,7ºC.