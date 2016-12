'Fui acordá-lo e ele já havia partido', diz namorado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fadi Fawaz, namorado de George Michael, quebrou o silêncio sobre a morte do cantor e disse ter sido a pessoa que o encontrou morto na manhã de domingo (25), na casa do astro em Oxfordshire, na Inglaterra. "É um Natal do qual nunca me esquecerei, encontrar seu parceiro pacificamente morto na cama logo a primeira coisa na manhã... Nunca vou deixar de sentir sua falta", escreveu em seu perfil no Twitter. Cabeleireiro de celebridades como Emily Blunt e Naomi Campbell, Fawaz não usava sua conta na rede social desde setembro de 2015 e não havia mencionado seu relacionamento com o cantor. Ao jornal britânico "The Daily Telegraph", Fawaz disse que eles haviam combinado de ir a um almoço de Natal. "Fui até lá acordá-lo e ele já havia partido, deitado pacificamente na cama. Não sabemos o que houve ainda". Fadi Fawaz "Tudo estava muito complicado recentemente, mas George estava ansioso pelo Natal, assim como eu. Agora está tudo arruinado. Quero que as pessoas se lembrem dele como ele era -ele era uma linda pessoa", completou. Eles estavam namorando desde 2011, mas eram reservados quanto ao relacionamento, aparecendo juntos publicamente em algumas ocasiões. A imprensa britânica especula que o casal se aproximou após a separação de George Michael e Kenny Goss, em 2009. No entanto, Michael e Goss foram vistos juntos no início deste mês, gerando boatos sobre um possível romance. "Estou com o coração partido com a notícia de que meu querido amigo e amor de longa data George Michael faleceu", disse Kenny em um comunicado replicado pelo jornal britânico "The Telegraph". "Ele era uma parte importante da minha vida e eu o amei muito, muito mesmo." A notícia da morte de Michael, atribuída a uma insuficiência cardíaca, só veio à tona na noite do domingo de Natal. "É com grande tristeza que informo que nosso amado filho, irmão e amigo George morreu pacificamente em sua casa durante o Natal", dizia o comunicado do empresário Michael Lippman.