Policiais que davam cobertura para ladrões de banco são presos em Curitiba

A Polícia Civil através do 12º Distrito Policial (DP) de Curitiba, em conjunto com a Polícia Militar e o Departamento de Inteligência do Paraná (Diep), desencadeou na manhã desta terça-feira (27), uma operação policial que investiga uma quadrilha suspeita de dar apoio a ladrões de banco.

Três pessoas de 35, 37 e 42 anos, suspeitas de integrarem o bando – entres elas dois policiais militares – foram presas no bairro Rebouças e no município de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com informações apuradas pela polícia, a quadrilha prestava auxilio aos ladrões de banco, repassando informações e auxiliando nas ações criminosas de forma logística.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e outros três mandados de prisão preventiva. Durante as diligências na residência do homem de 37 anos, a equipe policial encontrou diversos equipamentos eletrônicos como peças de bloqueadores e mais R$ 7 mil em dinheiro.

