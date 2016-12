Carille confirma dupla de atacantes próxima de acerto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o treinador Fábio Carille disse que os atacantes Kazim, do Coritiba, e Willian Pottker, da Ponte Preta, estão próximos de reforçar o Corinthians. "O Kazim está andando bem, se é que já não fechou hoje pela manhã. Está andando, não sei se já acertou. Ele joga nas três posições da frente, acompanhamos desde o futebol turco", disse o treinador corintiano. "O Cristian jogou com ele, o Alex (ex-jogador) conhece ele muito bem, deu referências maravilhosas, é meu amigo. A bola para com ele na frente, tem presença de área, podemos jogar com Jô e Kazim dentro da área. É bom ter alternativas dentro do grupo. Reconhecemos que a participação dele no Brasileiro com o Coritiba foi muito positiva", declarou Carille. Já sobre Pottker, o treinador admitiu a proximidade da confirmação do negócio. "Estamos observando ele (Pottker) desde o Paulista pelo Linense, onde chamou bastante atenção. Ele estava sim nos planos do clube e pode ser que se concretize, entre outros nomes. Há uma possibilidade grande de ele chegar para reforçar nosso grupo", declarou Carille, com elogios à versatilidade do atacante. "O que tenho falado e conversado bastante com o Alessandro é quanto mais jogadores trouxermos que fazem mais de uma função, que é o caso dele que pode jogar como 9 e como aberto, com força para agredir e marcar, é algo importante para a formação do grupo", complementou. Carille ainda mencionou o desejo de manter jogadores assediados pelo mercado e citou Balbuena, Fagner e Rodriguinho. Também falou sobre a possibilidade de retorno do lateral Moisés, que estava no Bahia, emprestado, e de que Guilherme Arana pode ser negociado. "O Moisés vai participar de toda a pré-temporada porque Arana vai servir a seleção sub-20. Vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos e tem a possibilidade de saída do arana. Moisés fica em janeiro com a gente e depois vamos encaminhar para ficar com dois no grupo", afirmou.