Recesso da Prefeitura fecha centrais de atendimento da Sanepar em Curitiba

Em consequência do recesso nas repartições públicas municipais, decretado pelo prefeito de Curitiba, as centrais de atendimento ao público da Sanepar na cidade – que são instalados nas Ruas da Cidadania - estarão fechados nos dias 28, 29 e 30. A exceção é a Central Rui Barbosa. O horário de funcionamento é das 8h30 às 17 horas.



Entre as opções, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 2000 115; buscar a solução do seu problema pela internet (www.sanepar.com.br), na barra Acesso Rápido vai encontrar a situação que melhor se aplica à sua necessidade; usar o aplicativo Sanepar Mobile, ou ainda, deslocar-se até um dos escritórios nos municípios vizinhos, nos seguintes endereços:

Almirante Tamandaré

Rua Emílio Johnson n.º 930 – centro



Adrianópolis

Rodovia BR 476 Km 3



Araucária

Rua Miguel B. Pizzato, 186



Areia Branca dos Assis

Rua Afonso Stuvick, s/n



Bocaiúva do Sul

Rua Carlos Alberto Ribeiro s/n – Centro



Campo Largo

Rua Vereador Arlindo Chemim, 148



Campina Grande do Sul

Rua Pedro Augusto Bossardi, 684 - Bairro Jardim Paulista



Cerro Azul

Rua Mal. Floriano Peixoto, 35 – centro



Colombo – 2 endereços

- Centro: Rua Mal. Floriano Peixoto, 8.340

- Santa Terezinha: Av. Marginal Direita, 758



Contenda

Rua Eleotério de Souza Padilha, 222



Curitiba

Atendimento Rui Barbosa - Praça Rui Barbosa - dentro da Rua da Cidadania



Fazenda Rio Grande

Rua Rio Volga, 178

Itaperuçu

Rua São Pedro, 493 – centro



Lapa

Rua Barão do Rio Branco, 2330



Mandirituba

Avenida Brasil, 126



Pinhais

Rua Dezenove de Novembro, 48 - próximo à Delegacia



Piraquara – 2 endereços

- Centro - Rua Getúlio Vargas, 673

- Guarituba - Rua Betonex, 2330



Quatro Barras

Rua Antônio Thomas Bitencourt, 63 – Centro



Quitandinha

Rua Padre Francisco, s/n



Rio Branco do Sul

Rua Domingos de Farias, 222



Rio Negro

Rua Vicente Machado, 1086



São José dos Pinhais

Rua Veríssimo Marques, 1100



Tunas do Paraná

Rua Lucídio Florêncio Ribeiro, 921



O Sanepar Mobile pode ser baixado por usuários de tablets e celulares do tipo smartphone. O aplicativo é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. O Sanepar Mobile pode ser baixado nas lojas Google Play Store e App Store.



Pelo aplicativo e pelo site, o cliente poderá atualizar cadastro, solicitar outra data de vencimento ou a entrega da conta em outro endereço, localizar centrais de relacionamento e locais credenciados para pagamento da conta. Poderá também obter código para pagamento, consultar informações sobre pagamentos efetuados, débitos, leitura e consumo e ainda verificar falta d’água, solicitar serviços de conserto de cavalete e de verificação da qualidade da água.



COMO USAR O APLICATIVO - O acesso aos serviços é feito pelo titular da conta, por matrícula cadastrada. No caso de condomínios, o acesso será feito pelo síndico ou outro responsável pela gestão da conta. Cada matrícula é identificada por um apelido escolhido pelo cliente, quando houver a gestão de mais de um imóvel.



A senha de acesso utilizada no Sanepar Mobile é a mesma cadastrada no Autoatendimento Virtual, que funciona no site da Sanepar. Caso o cliente não lembre ou deseje trocar a senha, basta cadastrar uma nova senha no aplicativo ou no site.