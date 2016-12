Inter anuncia contratação do atacante Roberson, destaque do Juventude

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional anunciou nesta terça-feira (27) a contratação do atacante Roberson, destaque do Juventude na campanha que levou o clube às quartas de final da Copa do Brasil. O jogador ganhou notoriedade principalmente ao marcar os dois gols na vitória do time gaúcho contra o São Paulo, no Morumbi, pelas oitavas de final da competição. Revelado pelo Grêmio, ele já afirmou que não tem problema algum em atuar no antigo rival. O vínculo terá validade de dois anos. Em 2017, o clube também contará com a volta de D'Alessandro, que estava emprestado ao River Plate. A contratação de Roberson atende a um pedido do técnico Antônio Carlos Zago. Com 27 anos, Roberson já tem bastante rodagem no futebol nacional, inclusive pelo maior rival colorado. Contratado pelo Grêmio aos 18 anos, o atacante estreou no time principal em 2009 e na sequência foi emprestado ao Juventude para ganhar experiência. O jogador também se destacou pelo Sport 2011, quando marcou quatro gols na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e ajudou o clube pernambucano a subir para a elite nacional. Roberson ainda teve passagens por Avaí, Náutico e MC Alger (Argélia) antes de retornar ao Juventude e se destacar na campanha do vice-campeonato gaúcho, da Copa do Brasil e na Série C do Brasileiro, ajudando o time a subir para a segunda divisão nacional. Klaus, 22 anos, pode ser o próximo jogador do Juventude a fechar com o Inter. O Colorado já sondou estafe do zagueiro e o time de Caxias do Sul e prepara oferta oficial. A equipe da Serra Gaúcha quer negociar pelo menos 50% dos direitos econômicos e já rechaçou proposta do Cruzeiro.