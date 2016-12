Henrique Almeida vai do 'chapéu' a moeda de troca do Grêmio

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Em um intervalo de 10 meses, Henrique Almeida passou de reforço celebrado a jogador negociável. Contratado após ficar próximo de um acerto com o Internacional, o atacante está liberado pelo Grêmio para procurar novo clube. A mudança drástica tem ligação com um reforço contratado depois, lesões e o escasso número de gols e boas atuações. Destaque do Coritiba no Brasileiro de 2015, Henrique Almeida foi anunciado como jogador do Grêmio em três de fevereiro. Após 327 dias, o time gaúcho informou que procura negócio. "(Sobre) O Henrique Almeida nós estamos tratando de sua transferência já", disse Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio, à TV Bandeirantes. "Ele precisa de um update na carreira. Precisa jogar", completou. O primeiro elemento que atrapalhou Henrique Almeida foi Miller Bolaños. O equatoriano chegou depois e antes não era nome certo. Por isso, o Grêmio correu dias antes e garantiu Almeida –após litígio com o Botafogo. Além da forte concorrência, o próprio jogador não conseguiu se ajudar. As chances raras cobraram preço com falta de ritmo. Quando o ritmo foi melhorando, uma lesão alijou a chance de sequência. Henrique Almeida fechou 2016 com três gols em 33 partidas. Apesar dos números, o jogador tem mercado e já foi sondado. O Grêmio recebeu consultas, mas nenhuma posição concreta. O clube entende que poderá encontrar negócio. "Eu não ouvi a fala do presidente neste sentido. O que eu conversei com o presidente é que se houvesse proposta, poderíamos conversar e liberar o jogador. Faço esse reparo", comentou Odorico Roman, vice-presidente do Grêmio, em entrevista à Rádio Gre-Nal. A diretoria não avançou nos termos da possível saída. Como divisão de salário em caso de empréstimo ou condições para venda dos direitos econômicos. Henrique Almeida tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2019.