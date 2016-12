Poucos dias após a aprovação pela Organização das Nações Unidas (ONU) da histórica resolução contra os assentamentos de Israel na Cisjordânia, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a instituição, que classificou com um “clube”. As informações são da Agência ANSA.

Em seu Twitter, Trump disse que "as Nações Unidas têm um potencial grande, mas agora é apenas um clube para pessoas se reunirem, conversarem e se divertirem. Triste!" A mensagem foi publicada cinco dias depois da ONU ter aprovado -, por 14 votos a favor, nenhum contra e uma abstenção - a resolução que condena os assentamentos judeus na Cisjordânia e exige a sua suspensão imediata.

Em um momento inédito, o país liderado no momento pelo democrata Barack Obama, foi o único a se abster na votação na última sexta-feira (23), quando a medida foi aprovada. Os Estados Unidos são os maiores aliados de Israel no Ocidente e, como é membro permanente no Conselho de Segurança da ONU, tem o poder de veto. Este, no entanto, não foi usado pelos EUA na ocasião, como é de costume em resoluções que envolvem o país judeu.

Na própria sexta-feira o futuro presidente norte-americano já havia dito que "em relação à ONU, as coisas serão diferentes depois de 20 de janeiro", quando ele assumirá a Presidência dos EUA.