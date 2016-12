Parte do teto de shopping da zona leste de São Paulo desaba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma parte do forro de gesso de um shopping center desabou na tarde de segunda-feira (26) na zona leste de São Paulo. Ninguém ficou ferido. A assessoria do Central Plaza Shopping informou que um houve um problema técnico em um sprinkler (chuveiro automático), que foi acionado e molhou o gesso do teto do corredor principal do centro de compras. O incidente aconteceu por volta das 15h de segunda e, como o movimento estava tranquilo, ninguém ficou ferido. Segundo o centro de compras, a área foi isolada e, depois de 40 minutos a passagem pelo corredor foi liberada. Inaugurado em setembro de 1999, o Central Plaza Shopping não precisou ser fechado enquanto os funcionários faziam a limpeza do local. A assessoria não informou a dimensão do estrago no teto.