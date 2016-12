(foto: Divulgação)

A atriz Carrie Fisher, a princesa Leia de "Star Wars", morreu nesta terça-feira, 27, aos 60 anos. A informação foi confirmada por um porta-voz família à revista "People". Na última sexta-feira, ela sofreu um ataque cardíaco durante um voo que ia de Londres para Los Angeles.

"É com profunda tristeza que Billie Lourd confirma que sua amada mãe Carrie Fisher morreu às 8h55 desta manhã", disse o porta-voz da família Simon Halls à revista "People".

Fisher foi socorrida por um técnico em emergência durante o voo e chegou a ser levada ao UCLA Medical Center após o pouso da aeronave. Filha do cantor Eddie Fisher e da atriz Debbie Raynolds, a atriz deixa uma filha, Bille Catherine, fruto de seu relacionamento com o empresário Bryan Lourd. Ela também foi casada com o cantor Paul Simon.