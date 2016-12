A medida do governo federal que permite a adoção de preços diferenciados de acordo com os prazos e meios de pagamentos escolhidos é vista como um retrocesso do mercado pelos órgãos de defesa dos Direitos do Consumidor. A medida, segundo as entidades, penaliza o consumidor duplamente e viola o artigo 39 do inciso V, do Código de Defesa e Proteção do Consumidor.

Leia a nota na íntegra

O governo federal publicou, nesta terça feira, a Medida Provisória 764/16 que permite a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público, em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. A medida, de acordo com a Associação Brasileira de Procons - Proconsbrasil, entidade que representa os Procons de todo o país, e Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é um retrocesso, pois poderá fazer com que o consumidor seja duplamente penalizado, o que viola o art. 39, inciso V, da Lei n. 8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Na prática, a composição dos preços dos produtos e serviços já leva em consideração as taxas que as empresas pagam para as administradoras de cartões ou quaisquer outros custos que importem no não recebimento do pagamento em dinheiro e imediatamente. Com a possibilidade de diferenciação, poderá haver um sobrepreço cobrado daqueles que desejam pagar com cartão ou cheque pré datado, por exemplo.

Haverá também a insegurança para aqueles que optarem andar com dinheiro na carteira, avaliam os órgãos e entidades de defesa do consumidor. Portanto, a medida anunciada pelo governo federal poderá trazer mais um encargo a ser suportado pelos consumidores, além de colocá-lo em risco.

Além disso, os Procons sistematicamente vem constando o desrespeito ao direito básico à informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços no mercado de consumo e a diferenciação de preços tornará essa realidade ainda mais contundente, já que são inúmeras bandeiras e as taxas cobradas para cada uma delas tem um valor diferenciado, fato que não será tolerado por violar regras previstas no art. 6o, III, 30 e 52 da norma consumerista.