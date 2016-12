Globo dispara produção do Bial em janeiro

Agora, no começo de janeiro, em várias reuniões, o novo programa do Pedro Bial começará a ser discutido no seu conteúdo e forma, assim como serão tomadas as primeiras providências em relação à equipe que irá trabalhar com ele. O Bial tem estrada. Experiência e competência não lhe faltam, daí se entender como das mais acertadas a aposta que se faz no nome dele, por ser alguém que, em diferentes fases, soube construir uma carreira das mais importantes no jornalismo. A passagem pela linha de shows, à frente do “BBB” e “Na Moral”, talvez fossem os degraus que faltavam para colocá-lo em condições de enfrentar o desafio que terá agora pela frente. E é um alguém em quem a Globo, com a melhor e mais justa das razões, entendeu que podia apostar, para ocupar o horário que Jô Soares consagrou ao longo desses últimos 16 anos.

TV Tudo



Muito bom

Um dos capítulos mais significativos do jornalismo brasileiro foi contado no “Roda Viva”, segunda-feira, com a entrevista de Carlos Maranhão. Como pano de fundo, o livro que ele está lançando sobre a trajetória de Roberto Civita. Merece reprise.

Um detalhe

Augusto Nunes, gentleman, é um excelente mediador. Ninguém melhor do que ele para conduzir um programa da importância do “Roda Viva”. Pena que de vez em quando, um convidado, ou convidada, resolve falar ou interromper mais do que o necessário.

Boa dupla

“Rock Story” tem apresentado um trabalho dos mais interessantes na sua direção, inclusive com inovações que fogem ao usual das novelas. Crédito merecido a Dennis Carvalho e Maria de Medicis.

Uma coisa é isso...

Muitas vezes, amparado em todas as razões, são muito fortes as criticas ao BandSports. É um canal acomodado, que mesmo sem gastar um dinheiro que a Band hoje não tem, possui todas as condições de fazer uma televisão melhor e mais atuante.

... A outra é que

A cobertura do campeonato colombiano, que ninguém apostava quando foi comprado, passou a ser mais procurada em suas últimas transmissões. Depois do trágico acidente com a Chapecoense e da solidariedade prestada aos brasileiros, muitos passaram a vestir a camisa do Atlético Nacional.

Gravando

Depois de se ver obrigada a superar alguns probleminhas, as gravações de “O Rico e Lázaro”, próxima religiosa da Record, agora caminham em ritmo normal. Acredita-se que em fevereiro, por ocasião da sua estreia, já exista uma tranquila frente de ao menos 10 capítulos fechados.

Bem na frente

Ainda em se tratando de “O Rico e Lázaro”, a autora Paula Richard está com seu trabalho bem adiantado. Já há algum tempo, ela passou da casa do 50 capítulos. Texto elogiado.

Expectativa

Dan Stulbach vai voltar às novelas em “A Força do Poder”, da Glória Perez. Isto, no entanto, não irá impedir a exibição da série “Era uma vez uma história”, na Band e o mesmo se dará em relação ao “Bola da Vez”, da ESPN Brasil. O Dan conseguiu colocar a marca dele no programa.

Entrou na fila

“Irmãos de Sangue”, projeto de série apresentado pelo Euclydes Marinho, foi aprovado pela Globo para entrar em produção no ano que vem. A direção será de Amora Mautner.

Trabalho dividido

Enquanto Ricardo Montoanelli vai tocando os trabalhos de “Carinha de Anjo”, novela em exibição no SBT, “Pollyana”, a próxima, terá a direção de Reynaldo Boury. Depois de um período de férias, Boury participou de algumas reuniões com Iris Abravanel e já está se dedicando inteiramente a este trabalho.

Uma só

Não há nenhuma chance do SBT, em curto ou médio prazo, abrir um segundo horário de novelas. De vez em quanto, este assunto vem à discussão, mas existem impossibilidades muito sérias para isso, a começar pela necessidade de mais um ou dois estúdios que hoje não existem para produções do tipo.

Globo



Anitta, de olho na carreira internacional, será uma das atrações do “Show da Virada”, sábado, na Globo

Bate – Rebate

Camila Rodrigues está confirmada no elenco de “Belaventura”, da Record.

SBT está com seus trabalhos bem adiantados para a cobertura do carnaval em Salvador...

... A Band, idem, na mesma data.

Confirmado: Giovanna Antonelli, depois de emendar trabalhos seguidos, sai de férias na Globo quando terminar “Sol Nascente”.

Curioso isso: são muitos os comentários sobre mudanças na Record News para o ano que vem...

... Inclusive dentro do próprio complexo da Barra Funda, onde está a sua base de operações, existe quem não fale em outra coisa...

... Mas a direção da Record, que é quem vale, até agora não se pronunciou sobre o assunto...

... Por enquanto, pelo que é possível entender, existe apenas o desejo de fazer a mudança...

... Só que até agora nada foi sacramentado.

C´est fini

Carlos Chagas, um dos mais conhecidos e respeitados comentaristas políticos, despede-se da televisão nesta quinta-feira. Depois de 58 anos de atividade, ele irá participar pela última vez do “Jogo do Poder”, desta quinta-feira, 23 horas, na CNT.

