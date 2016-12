Sensação térmica no Litoral chegou a 53,5ºC na segunda-feira

(foto: Leila Nunes)

A sensação térmica no Litoral do Paraná chegou a 53,5ºC na segunda-feira (26). Neste dia, a temperatura em Antonina foi de 37,5ºC, mas para quem estava na rua a sensação era de um calor superior aos 53ºC. Em Curitiba, a máxima atingiu 33,4ºC e a sensação de calor foi a 34,9ºC. Em Foz do Iguaçu, com temperatura à sombra de 35,1ºC, a sensação era de 41,6ºC.

Segundo o Simepar, quanto maior a temperatura e a umidade relativa do ar, maior o Desconforto Térmico/ Sensação Térmica, por isso no litoral (mais úmido) a diferença foi grande.