Personalidades de Hollywood lamentam morte de atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Personalidades de Hollywood lamentaram a morte da atriz Carrie Fisher, conhecida como a intérprete da princesa Leia na saga "Star Wars", nesta terça (27). A atriz teve um ataque cardíaco durante um voo entre Londres e Los Angeles e foi internada em estado grave assim que o avião pousou, no último dia 23, mas não resistiu. Ela estava na Inglaterra para filmar o seriado "Catastrophe" e promover o livro de memórias "The Princess Diarist", no qual revelou ter tido um affair com Harrison Ford à época das filmagens de "Star Wars". "O mais triste tuíte para se tuitar. Mamãe foi embora. Te amo @carriefisher", publicou a conta oficial no Twitter do inseparável Bulldog da atriz, confirmando a notícia. "Estou profundamente triste com a notícia do falecimento de Carrie. Ela era uma amiga querida, a quem eu admirava e respeitava muito. A força está escura hoje!", disse Billy Dee Williams, o Lando Calrissian da saga espacial, na mesma rede social.