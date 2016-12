Por associação ilícita, Justiça ordena embargo de R$ 2 bi contra Cristina

SYLVIA COLOMBO BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A Justiça da Argentina ordenou o embargo de 10 bilhões de pesos (cerca de R$ 2 bilhões) em bens da ex-presidente Cristina Kirchner, além de outras quantias menores de ex-funcionários de seu governo, como o ex-ministro do Planejamento Julio De Vido. O embargo é parte da investigação por associação ilícita e administração fraudulenta agravada na qual ambos são suspeitos de estarem envolvidos. Nela, apura-se se houve desvio ilícito de verba estatal destinada a obras públicas para o empresário Lázaro Báez, amigo pessoal do casal Kirchner. Báez está preso há oito meses e ficou famoso quando vieram à luz, pela televisão argentina, imagens em que carregava aviões cheios de notas de euros para fora do país, ou outras dele tentando escapar de casa no meio da noite com malas cheias de dinheiro. Preso há oito meses, Baez havia recebido concessão para realizar 78,4% das obras públicas nas gestões Néstor e Cristina (2003-2015). A ex-presidente já havia sido ouvida dentro desse processo e, em sua defesa, pediu que se fizesse uma auditoria dos contratos realizados dentro do período, que ela defende que respondem aos requisitos legais. Além da constante preferência pela empresa de Baez, investiga-se o superfaturamento dessas obras. O empresário ainda responde por dois outros processos por lavagem de dinheiro. Já Cristina também está sendo processada pelo caso do "dólar futuro" (em que teria especulado com a variação do câmbio da moeda), a dos Sauces SA (empresa da família acusada de enriquecimento ilícito) e na do Hotesur (hotel em Calafate pertencente aos K suspeito de ser usado para lavagem de dinheiro).