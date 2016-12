São Paulo desiste de contratar Mena e abre caminho para o Inter

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não chegou a um acordo com Mena. O chileno, de 28 anos, tinha contrato com o clube só até o fim desta temporada e não vai permanecer no Morumbi. O lateral esquerdo tem os seus direitos vinculados ao Cruzeiro até o fim de 2017. Porém, ele não faz parte dos planos do técnico Mano Menezes e o clube mineiro também não deve utilizá-lo. O Cruzeiro chegou a reduzir a pedida por Mena nas últimas semanas (de R$ 5 milhões para R$ 3,6 milhões). Mesmo assim, o valor foi considerado alto pelo time tricolor. Um provável destino de Mena é o Internacional, que já sondou os mineiros. O Colorado acompanha o caso de perto e aguardava a desistência do São Paulo. Apesar de ser bem avaliado pelo clube do Morumbi, o jogador tinha um salário considerado alto para os padrões do clube, que pretende investir mais em outras posições e nas categorias de base. Para a Florida Cup, o São Paulo vai relacionar o Matheus Reis e Júnior. Porém, a vaga de titular deve ficar com o argentino Buffarini, que será deslocado da direita para a esquerda. Pelo São Paulo, Mena disputou 45 partidas e não marcou nenhum gol. Titular absoluto de Edgardo Bauza e Ricardo Gomes, o lateral precisou desfalcar a equipe em algumas oportunidades para servir à seleção de seu país.