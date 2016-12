“Adotamos algumas medidas ao longo do ano para driblar o cenário econômico desfavorável, como: aumento da eficiência de produtividade, redução de custos e de perdas, abertura de novos mercados, expansão regional. O segredo foi olhar para dentro da companhia a fim de diminuir os custos e se ajustar conforme o mercado. O fato é que 2016 não foi um ano para ser lembrado na história, mas seguimos com otimismo”, relato do conselheiro da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná) e diretor-presidente da Bardusch, Andreas Göhringer.

SICREDI

Em 2016, a instituição financeira cooperativa liberou mais de R$ 312 milhões em recursos para o custeio agrícola, um crescimento de 60% em relação a 2015. Em nível nacional, o Sicredi já é o 3° maior repassador de Crédito Rural no Brasil, com volume que superou os R$ 15 bilhões. No Paraná a condição é ainda melhor, ficando na segunda posição em recursos liberados.

DESTINOS

Segundo a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina, no Ano Novo, o destino da maioria dos passageiros – 42% - será o litoral paranaense, enquanto outros 22% vão às praias de Santa Catarina. Para o interior do Paraná irão 16% dos viajantes, outros 10% à capital paulista e cidades próximas. O Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul receberão 4% dos passageiros.

NEGÓCIOS

A região Norte do Paraná será sede da 1ª Feira Nacional de Negócios para Cooperativas (FeinaCoop), que acontece de 19 a 21 setembro de 2017, no Expoara Centro de Eventos, em Arapongas. O evento, promovido pela Mark Messe é destinado a empresas fornecedoras e fabricantes.

* Será realizada em Curitiba (ainda sem previsão de data) a Mostra Container – evento que promete transformar o conceito de morar e a forma de construir. O evento tem o patrocínio Master da Delta Containers, do Grupo Ideação. Também terá o suporte da Smart Tech, empresa de Dubai, que executará a parte do jardim inteligente da residência.

* A Rede de Supermercados Bavaresco inaugurou no município de Pontal do Paraná, em Praia de Leste, a sua sétima loja. O projeto teve início em maio de 2016 e irá gerar mais de 160 empregos diretos.

* O Shopping Mueller reinaugurou as lojas Cacau Show, Zelo e Noela e conta com cinco novas lojas em segmentos variados: Marss, Brasil Cacau, Lindt, Espaço Laser, Mob. Fresh&Fun Food e PopCorn Gourmet.