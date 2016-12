Coritiba perde o atacante Kazim para o Corinthians

Kazim: adeus ao Coritiba (foto: Geraldo Bubniak/Agb)

O atacante Kazim, do Coritiba, vai desembarcar no Corinthians nesta quinta-feira (29), no mais tardar. Nesta terça (27), os dois clubes chegaram a um acordo para negociar o atacante. A única coisa que falta são os exames médicos, que devem ser realizados quando o atacante chegar a São Paulo.

Segundo a imprensa paulista, Kazim vai assinar contrato por dois anos com o Corinthians. O clube paulista vai pagar uma compensação financeira ao Coritiba, que tinha vínculo com o jogador até o fim de 2017. Os valores não foram revelados.

Inglês naturalizado turco, Kazim tem 30 anos e 1,85m. Neste ano, disputou 25 partidas pelo Coritiba e marcou 3 gols. Segundo o técnico do Corinthians, Fabio Carrille, o que chama atenção no jogador é a possibilidade de jogar em três posições no ataque: ponta-direita, ponta-esquerda ou atacante centralizado.

Kazim era um dos cinco estrangeiros do elenco coxa-branca em 2016. E era o único que tinha boa perspectiva de ficar em 2017, já que estava com contrato em vigência. Todos os outros quatro forasteiros saíram ou ainda vão sair. O zagueiro paraguaio Nery Bareiro já foi para o Guaraní-PAR. O atacante paraguaio Ortega não teve o contrato renovado. O lateral paraguaio Cesar Benitez e o meia venezuelano Cesar Gonzalez não deverão ficar, segundo informou o diretor de futebol Alex Brasil à rádio CBN, nesta terça-feira.