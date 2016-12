Rio tem maior temperatura do ano e sensação térmica atinge 47,7ºC

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A última semana de 2016 não será fácil para os cariocas. A previsão é de predomínio de sol e muito calor nessa reta final de ano, com temperaturas acima dos 34°C. O dia marcou o registro da maior temperatura de 2016, até o momento. Os termômetros atingiram 42,3ºC, na estação de Guaratiba, na zona oeste, no início da tarde. No mesmo local, foi registrada a sensação térmica de 47,7ºC, a segunda maior do ano (a maior, de 49,3ºC, foi registrada ainda na primavera, no último dia 11). Mais cedo, às 7h30, o centro havia registrado sensação térmica de 40°C. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão oficial, previa temperatura máxima de 38°C para esta terça, com baixa probabilidade de chuva. Na quarta (28), a temperatura máxima tem um leve recuo e deve atingir os 34°C. Nos demais dias, as temperaturas voltam a subir e atingem 37°C (quinta), 38°C (sexta) e 36° (sábado), véspera de Ano Novo. Para a noite da virada, a previsão é de céu com poucas nuvens. A água morna e cristalina das praias da zona sul atraiu milhares de pessoas nesta segunda (26). No Arpoador, banhistas ficaram na água até de noite. Às 17h, a sensação térmica chegou a 44,9ºC na estação Barra/Riocentro na zona oeste. Já a temperatura máxima foi de 38,9ºC, às 15h, em Irajá, na zona norte. O centro de operações do Rio emitiu alerta para evitar a exposição prolongada ao sol devido ao raios ultravioleta. De acordo com o centro, o índice UV (ultra violeta) será de 13, considerado extremo, na faixa das 11h às 15h. Quanto mais alto o índice, maiores os riscos de câncer da pele.