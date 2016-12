Temperatura em SP se aproxima dos 34°C nesta terça-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última semana do ano promete ser quente. Na capital, nesta terça-feira (27), os termômetros registraram máxima aproximada de 34 °C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à prefeitura. O calor e a umidade devem formar pequenas áreas de instabilidade com pancadas de chuva rápidas e isoladas em alguns pontos da cidade. A sensação de tempo abafado deve continuar nos próximos dias. Com a previsão de chuva reduzida, somente no sábado (31), a temperatura deve recuar um pouco, para 24ºC, com probabilidade de chuva em torno de 80%. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão oficial, na quarta-feira (28) a máxima chegará a 35° C e a mínima 23° C. Na quinta (29) e na sexta (30) a temperatura fica em torno dos 33° C.