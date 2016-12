Coritiba confirma o volante Jonas, que vem do futebol croata

Jonas: desejo de retornar ao Brasil pesou para assinar com o Coritiba (foto: Divulgação/ Coritiba)

O Coritiba confirmou oficialmente, nesta terça-feira (27), o volante Jonas, que estava no Dínamo Zagreb, da Croácia. O jogador passou nos exames médicos e assinou contrato até o fim de 2017. Os direitos econômicos pertencem ao Flamengo e ele vem por empréstimo.

Jonas deve ser inscrito no próximo ano como jogador do Coritiba. A janela de transferências abre somente no dia 7 de janeiro. Além disso, a CBF encerrou atividades na sexta-feira (23) e o Boletim Informativo Diário (BID) só reabrirá no próximo ano.

O volante começou a carreira no Piauí e passou por Comercial (PI) e Sampaio Correa (MA) antes de assinar com o Flamengo, em 2015. No clube carioca, fez 32 partidas e marcou um gol. Em 2016, foi emprestado à Ponte Preta e depois ao Dínamo Zagreb. Este último contrato de empréstimo estaria vigente até o meio de 2017, mas a vontade do jogador retornar ao Brasil pesou. E surgiu o interesse do Coritiba.

"A expectativa é das melhores possíveis. Eu estou muito feliz de estar aqui e agora é dar o melhor. Eu vim para somar. Se Deus quiser, eu vou ajudar o Coritiba a conquistar grandes títulos", falou ele, ao site oficial do clube.

Perfil

Jonas Gomes de Sousa

Posição: volante

Idade: 25 anos

Nascimento: 8/10/1991, em Teresina (PI)

Altura: 1,80 m

Peso: 75 kg

Clubes anteriores: Piauí (2011), Comercial-PI (2012), Sampaio Corrêa (2013 e 2014), Flamengo (2015), Ponte Preta (2016), Dínamo de Zagreb (2016).