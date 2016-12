Palmeiras avança em negociação com o volante Felipe Melo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras está próximo de contratar o volante Felipe Melo, 33, que pertence a Inter de Milão. A equipe paulista e o jogador avançaram nas negociações nos últimos dias e agora aguarda a liberação do clube italiano. Empresário do volante, o espanhol José Rodri deve se reunir com representantes da Inter de Milão na próxima segunda-feira (2), de acordo com o estafe do atleta. A expectativa é que o clube italiano não coloque obstáculos para liberar Felipe Melo, que possui contrato até a metade de 2017. A equipe de Milão contratou o jogador em agosto do ano passado após pagar 3,5 milhões de euros ao Galatasaray. "Sobre o Felipe Melo, as conversas com o Palmeiras avançaram, mas a negociação depende da Inter. Qualquer definição, somente após o dia 2", escreveu Gustavo de Souza, assessor de Felipe Melo, em sua conta no Twitter. Desde o início da temporada europeia, o volante disputou apenas dez partidas. Revelado pelo Flamengo e com passagens por Cruzeiro e Grêmio, Felipe Melo deixou o Brasil em 2004, quando se transferiu para o Mallorca. Ele ainda defendeu o Racing Santander, Almería, Fiorentina, Juventus, além de Galatasaray e Inter de Milão. Em 2010, defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo e ficou marcado pela sua expulsão contra a Holanda nas quartas de final, quando o Brasil perdeu de virada por 2 a 1 e foi eliminado. Até o momento, o Palmeiras anunciou as contratações de Hyoran (Chapecoense) e Raphael Veiga (Coritiba) e Keno (Santa Cruz). O clube ainda negocia com Michel Bastos, que negocia sua rescisão com o São Paulo, e o meia Alejando Guerra, do Atlético Nacional.