Atriz de 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' morre aos 95 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz inglesa Liz Smith, que participou do remake de 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' (2005), morreu no último sábado (24) aos 95 anos. A informação foi divulgada nesta segunda (26) por jornais britânicos. Smith era bastante conhecida no Reino Unido por seu papel na série "The Royle Family" (1998). Antes disso, em 1984, ganhou o prêmio Bafta, o Oscar britânico, na categoria de melhor atriz coadjuvante pelo filme "A Private Function". A atriz anunciou sua aposentadoria em 2009, após sofrer uma série de derrames. No mesmo ano, foi nomeada membro da Ordem do Império Britânico.