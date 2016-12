Morre Liz Smith, da Fantástica Fábrica de Chocolates

Redação Bem Paraná com agências

27/12/16 às 18:35

A atriz Liz Smith, que viveu a Grandma Georgina em "A Fantástica Fábrica de Chocolate" de Tim Burton, morreu aos 95 anos.

A atriz também ficou conhecida por participar das séries de TV britânicas "The Royle Family" e "The Vicar of Dibley". Um porta-voz da família confirmou a morte.

Smith foi nomeada membro da Ordem do Império Britânico em 2009, mesmo ano que anunciou a aposentadoria após sofrer três derrames. Ela participou de dezenas de filmes, séries e montagens no teatro, se notabilizando pela comédia.