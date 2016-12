Valber e Fernandes podem deixar o Paraná Clube

Valber: fora dos planos do técnico Wagner Lopes (foto: Franklin de Freitas)

O meia Valber e o lateral esquerdo Fernandes podem ser os próximos na lista de baixas do Paraná Clube. Com uma mudança de mentalidade na formação do time para 2017, a diretoria não estaria propensa a oferecer resistência para segurar os dois.

Valber tem contrato até o fim de 2017. O jogador de 35 anos, porém, não faz parte dos planos do técnico Wagner Lopes. Além disso, há uma preferência para se apostar em jogadores da base. “O clube deve ter uma filosofia de trabalho”, comentou ele, ao site oficial do clube, em referência à formação do elenco para o próximo ano.

O mesmo raciocínio se aplica a Fernandes, 31 anos. Embora versátil – atua como lateral-esquerdo, como volante e como meia pela esquerda – ele também estaria fora dos planos. “Um grupo precisa ser equilibrado e a utilização dos meninos da casa faz parte do processo. Sempre com muito critério, é claro”, disse o treinador.

Do elenco de 2016, o Paraná já perdeu 19 jogadores. Alguns retornaram de empréstimo, como o volante Lucas Otávio e o atacante Henrique. Outros tiveram o contrato encerrado, como os zagueiros Pitty e João Paulo. Outros foram dispensados, como o atacante Fernando Karanga. E outros conseguira, os direitos econômicos na Justiça, como o meia Nadson. A última baixa confirmada foi o atacante Lucio Flávio. Embora tivesse contrato em vigência, ele preferiu sair e acertar com o Fortaleza.