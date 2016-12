Após parar em delegacia, Firmino faz belo gol em virada do Liverpool

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia após a informação de que Roberto Firmino foi encaminhado à delegacia na madrugada de Natal por dirigir embriagado, o atacante do Liverpool se destacou em campo no Anfield, na virada contra o Stoke City nesta terça-feira (27). Titular, o camisa 11 marcou o segundo gol da vitória por 4 a 1, que colocou o Liverpool na segunda posição do Campeonato Inglês. O resultado levou o Liverpool aos 40 pontos, um a mais que o Manchester City, terceiro colocado e próximo adversário da equipe treinada por Jürgen Klopp no Campeonato Inglês. Por conta do duelo do próximo sábado (31), também no Anfield, o técnico Pep Guardiola estava nas arquibancadas acompanhando a partida e analisando o rival do fim de semana. O que ele viu foi uma partida equilibrada desde o início, que teve o time visitante abrindo o placar logo aos 12min com Walters, que cabeceou firme um cruzamento de Pieters e superou Mignolet. O goleiro belga chegou a encostar na bola, mas não evitou o gol. O Liverpool partiu para cima em busca do empate, porém encontrou dificuldades para vencer a última linha de defensores do Stoke. Após insistir, Lallana se aproveitou de uma falha da defesa adversária e acertou uma finalização sem ângulo para empatar aos 34min. Os comandados de Klopp mantiveram a pressão até o intervalo e foram recompensados com o gol de Firmino, que recebeu dentro da área e bateu cruzado de pé esquerdo, acertando as duas traves antes de balançar as redes. O time da casa voltou tranquilo do intervalo ampliou o marcador aos 13min. Origi cruzou rasteiro do lado esquerdo a área e Imbula, tentando cortar, mandou para suas próprias redes. O resultado virou goleada após um presente de Shawcross, que tentou o recuo para o goleiro Grant e entregou de bandeja o quarto gol para Sturridge. O atacante só teve o trabalho de fintar Grant antes de marcar. Goleado, o Stoke caiu para a 13ª posição no Campeonato Inglês, com 21 pontos.