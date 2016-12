'Carrie era única, vamos todos sentir sua falta', afirma Harrison Ford

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Harrison Ford, com quem Fisher contracenou em "Star Wars" e revelou ter tido um romance durante as filmagens, afirmou ao site de notícias "The Wrap" que a atriz era "única" e que "todos vão sentir a sua falta". "A Carrie era única, brilhante, original. Engraçada e emocionalmente destemida. Viveu a sua vida com coragem. Meus pensamentos estão com sua filha, Billie, sua mãe, Debbie, seu irmão, Todd, e seus amigos. Vamos todos sentir a sua falta", disse ele. A atriz morreu nesta terça (27) após sofrer um ataque cardíaco dentro de um avião. Ela chegou a ficar internada em um hospital, mas não resistiu. No sábado (24), o ator também divulgou uma mensagem após saber do incidente. Ele se disse "chocado e triste com a notícia" sobre sua "querida amiga". "Nossos pensamentos estão com Carrie, sua família e seus amigos", disse o ator ao "The Hollywood Reporter".